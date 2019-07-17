https://news.day.az/society/1138689.html Этой ночью в Азербайджане наблюдали затмение Луны - ВИДЕО
Этой ночью в Азербайджане наблюдали затмение Луны - ВИДЕО
Этой ночью случилось второе за год затмение (не полное) Луны.
Как передает Oxu.Az, завораживающее природное явление можно было наблюдать во многих регионах Азербайджана, передает Day.Az.
Затмение началось приблизительно в 00:00 по бакинскому времени и закончилось в 1:45.
Представляем вашему вниманию кадры, полученные из южных регионов страны.
Отметим, что ранее Шамахинская астрофизическая обсерватория НАНА заявляла о невозможности увидеть нынешнее затмение с территории Азербайджана.
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