Этой ночью случилось второе за год затмение (не полное) Луны.

Как передает Oxu.Az, завораживающее природное явление можно было наблюдать во многих регионах Азербайджана, передает Day.Az.

Затмение началось приблизительно в 00:00 по бакинскому времени и закончилось в 1:45.

Представляем вашему вниманию кадры, полученные из южных регионов страны.

Отметим, что ранее Шамахинская астрофизическая обсерватория НАНА заявляла о невозможности увидеть нынешнее затмение с территории Азербайджана.

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