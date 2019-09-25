Известно, что в Азербайджане все старше 5 лет обязаны платить за проезд в общественном транспорте. Но в последнее время все чаще поступают предложения сделать его бесплатным для школьников.

Как передает Day.Az, ARB TV решило узнать, насколько осуществимо данное предложение, и расспросило экспертов на этот счет.

Недавно в соцсетях обсуждалась тема того, что мать и троих ее детей выставили из автобуса, и они не смогли поехать на занятия в школу.

Депутат Фазиль Мустафа считает, что школьников действительно нужно свободить от уплаты проезда или хотя бы предоставить им определенные льготы. Во многих странах мира имеется такая практика.

Эксперт по образованию Кямран Асадов, в свою очередь, также поддержал мнение депутата и привел в пример Грузию, где ученики ездят в школу бесплатно. Также он отметил, что в Турции для учеников имеются специальные проездные карты, на которых доступна 50% скидка на проезд. Но в этих странах является обязательным, чтобы дети носили школьную форму.

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