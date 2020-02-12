https://news.day.az/society/1202368.html В Шамкире сгорела теплица, есть погибший
В Шамкире сгорела теплица, есть погибший
В Шамкире сгорела теплица.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на сайт министерства по чрезвычайным ситуациям, в селе Гадимгала на территории теплицы сгорели сторожка и крыша прилегающей котельной.
Во время тушения огня пожарные обнаружили в сторожке обгоревшее тело охранника Мамедова Рашада Джабир оглу (1985 г.р.).
Остальная часть котельной была защищена от огня.
Пожар был потушен противопожарными подразделениями.
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