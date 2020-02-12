В Шамкире сгорела теплица.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на сайт министерства по чрезвычайным ситуациям, в селе Гадимгала на территории теплицы сгорели сторожка и крыша прилегающей котельной.

Во время тушения огня пожарные обнаружили в сторожке обгоревшее тело охранника Мамедова Рашада Джабир оглу (1985 г.р.).

Остальная часть котельной была защищена от огня.

Пожар был потушен противопожарными подразделениями.