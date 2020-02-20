В связи с угрозой коронавируса в Баку начата дезинфекция средних школ, детсадов и мечетей.

Об этом АПА сообщил директор Бакинского центра дезинфекции Акиф Мамедов, передает Day.Az.

На сегодняшний день дезинфицированы 27 мечетей, 2 синагоги, 60 школ и 50 детсадов. Дезинфекционные работы продолжаются.

А.Мамедов сказал, что дезинфекция проводится и в других многолюдных местах, в том числе в театрах и библиотеках.