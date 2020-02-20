https://news.day.az/society/1204809.html В Баку дезинфицируют средние школы, детсады и мечети
В Баку дезинфицируют средние школы, детсады и мечети
В связи с угрозой коронавируса в Баку начата дезинфекция средних школ, детсадов и мечетей.
Об этом АПА сообщил директор Бакинского центра дезинфекции Акиф Мамедов, передает Day.Az.
На сегодняшний день дезинфицированы 27 мечетей, 2 синагоги, 60 школ и 50 детсадов. Дезинфекционные работы продолжаются.
А.Мамедов сказал, что дезинфекция проводится и в других многолюдных местах, в том числе в театрах и библиотеках.
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