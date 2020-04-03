В Азербайджане будут останавливать любой транспорт и проверять пассажиров

В период действия особого карантинного режима в Азербайджане соответствующие учреждения имеют исключительные полномочия, для остановки и контроля транспортных средств и пассажиров.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал зампредседателя Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджана Джейхун Салманов.

По его словам, проверка может проводиться в соответствии с принципами работы этих органов:

"Если во время осмотра в транспортном средстве, которому разрешено эксплуатироваться, будет обнаружен несанкционированный пассажир, передвижение таких лиц может быть оценено как нарушение режима карантина и они будут оштрафованы".

Напомним, что в рамках особого карантинного режима, применяемого с целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции (COVID-19), в стране установлены ограничение движения.

В целях обеспечения защиты жизни и здоровья населения, бесперебойной работы государственных структур и объектов жизнеобеспечения, а также необходимой деятельности экономических субъектов в сложившейся ситуации Оперативный штаб при Кабинете министров Азербайджанской Республики принял решение о введении ограничений движения в стране с 00:00 до 20:00 20 апреля 2020 года в особом порядке.