В Азербайджане 6871 учитель хочет сменить место работы

5 июня завершился прием электронных документов на конкурс по смене места работы учителей, работающих по бессрочному договору в государственных общеобразовательных учреждениях, входящих в систему Министерства образования,

Как сообщили Day.Az в Министерстве, для участия в конкурсе зарегистрировались 10068 кандидатов, 6871 из них подтвердил электронные заявления.

В настоящее время идет процесс проверки электронных заявлений. В течение июня результаты электронного размещения будут отправлены на личные страницы кандидатов.