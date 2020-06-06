https://news.day.az/society/1241935.html В Азербайджане 6871 учитель хочет сменить место работы
В Азербайджане 6871 учитель хочет сменить место работы
5 июня завершился прием электронных документов на конкурс по смене места работы учителей, работающих по бессрочному договору в государственных общеобразовательных учреждениях, входящих в систему Министерства образования,
Как сообщили Day.Az в Министерстве, для участия в конкурсе зарегистрировались 10068 кандидатов, 6871 из них подтвердил электронные заявления.
В настоящее время идет процесс проверки электронных заявлений. В течение июня результаты электронного размещения будут отправлены на личные страницы кандидатов.
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