https://news.day.az/society/1251901.html AZAL выполнил чартерный рейс из Дубая - ФОТО
AZAL выполнил чартерный рейс из Дубая - ФОТО
Национальный авиаперевозчик Азербайджана (AZAL) 8 июля выполнил чартерный рейс из Дубая, которым на родину было доставлено 186 наших соотечественников, сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу AZAL.
К полету были допущены пассажиры, получившие в течение 48 часов до вылета рейса справку на отсутствие коронавируса (COVID-19). Все прибывшие этим рейсом пассажиры по прибытии должны провести две недели в самоизоляции.
Отметим, что чартерные рейсы AZAL выполняются в соответствии с планом, определенным Оперативным штабом при Кабинете министров Азербайджана.
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