Обнародовано число поступивших в вузы вне конкурса

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) обнародовал число поступивших в вузы вне конкурса.

Как Day.Az со ссылкой на АПА, согласно правилам приема, поступить в вузы вне конкурса имеют право победители международных и республиканских предметных олимпиад, международных конкурсов и соревнований, а также абитуриенты, обучающиеся по аккредитованным на международном уровне образовательным программам.

Так, в этом году 2 победителя международных предметных Олимпиад, 28 победителей республиканских предметных олимпиад, 74 победителя международных спортивных соревнований, 10 человек, обучавшихся по аккредитованным на международном уровне образовательным программам (IB Diploma Programme) получили право на поступление в высшие учебные заведения вне конкурса.

10 победителей республиканской предметной олимпиады отказались от внеконкурсного приема на специальности по соответствующему предмету, они примут участие в конкурсе на основе набранных на вступительном экзамене баллов.

Кроме того, в Университет ADA 160 абитуриентов были приняты по результатам экзамена SAT, 30 абитуриентов - в качестве выпускников школы ADA.