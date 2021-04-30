В Азербайджане выявлено еще 1196 случав заражения коронавирусом

В Азербайджане выявлено еще 1196 случаев заражения коронавирусом, 2162 человека вылечились.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.

27 пациентов с коронавирусом скончались.