https://news.day.az/society/1338862.html В Азербайджане выявлено еще 1196 случав заражения коронавирусом - ФОТО
В Азербайджане выявлено еще 1196 случав заражения коронавирусом - ФОТО
В Азербайджане выявлено еще 1196 случаев заражения коронавирусом, 2162 человека вылечились.
Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.
27 пациентов с коронавирусом скончались.
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