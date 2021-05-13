Шемаха: история названия и возникновения древнего города

Город Шемаха имеет древнюю и богатую историю. Город долгое время был столицей существовавшего почти 1000 лет азербайджанского государства Ширван, являясь средоточием ремесла, торговли, науки и культуры. Он также играл большую роль в экономической и политической жизни Азербайджана эпохи феодализма.

Шемаха была родиной известных далеко за пределами Азербайджана медика и философа Кафи ад-Дина Османа, астрономов Фазиля Фарид ад-Дина Ширвани, Фелеки Ширвани, поэтов и мыслителей Хагани, Фелеки, Изаддина Ширвани, Зульфугара Ширвани, Барда Ширвани и др.

В XII в. поэт Хагани, сравнивая Шемаху с Бухарой того времени, писал: "Могущество шемахинской земли затмило великолепие Бухары".

Как передает Day.Az со ссылкой на Azerhistory, оправившись от разгрома войсками Чингисхана, Шемаха в XIV-XV вв. вступила на новую полосу экономического и политического развития. Венецианский дипломат XV в. Амброзио Контарини, побывав в Шемахе, сообщал о ее высококачественном шелке и шелковых тканях. В XVI в. английский дипломат и купец Энтони Дженкинсон назвал этот город "прекрасным". Некоторые путешественники XVII в. называли его даже столицей Мидии.

В Азербайджане мало городов, историческая судьба которых так трагична, как судьба Шемахи. На протяжении веков ее богатства привлекали различных феодальных правителей. Высокая сейсмичность этой зоны усугубляла бедствия и лишения, которые испытывали ее жители от нашествий.

Арабский географ Ал-Мукаддаси, описывая Шемаху, отметил, что город имеет проточные воды и живописные сады. Якут Хамави называет ее благоустроенным городом, а Хамдаллах Казвини, отмечая месторасположение Шемахи на географической карте, восхваляет ее климат.

Сложный рельеф местности определил разнообразие климата и растительного покрова в районе Шемахи. Это создавало благоприятные условия для развития животноводства, пчеловодства, шелководства.

Описывая Шемаху, средневековые авторы сообщали о выращивании здесь разных фруктов - яблок, груш, сливы, винограда и др.

Эвлия Челеби (1611-1682) подчеркивал, что в зоне Шемахи выращивались груши под названием "аббаси" и "маладжа". Все эти фрукты "в свежем виде использовались для еды, поступали в местную торговлю, а также сушились и являлись предметом вывоза за пределы Шемахи".

Благоприятные природные условия способствовали тому, что зона Шемахи была населена с древнейших времен. Об основании города имеются различные сведения в письменных источниках.

В античной литературе среди городов Кавказской Албании упоминается город под названием Кемахия. В последующие периоды до VIII- IX вв. город с таким именем в источниках не отмечается. Автор IX в. Белазури оценивает Шемаху как поселение во владении Ширвана. Опираясь на предание, сохраненное Мухаммедом ибн Бардинским, он пишет, что Шемаху построил арабский полководец Шемах ибн Шюджа в конце VII в. Якут Хамави приписывает эту "заслугу" одноименному арабскому поэту.

Историк XIV в. Хамдаллах Казвини, как и другие персидские авторы, приписывают падишаху Ануширвану основание ряда городов Азербайджана, включая Шемаху. Эвлия Челеби отмечал, что эта "честь", выпала на долю сасанида Яздигерда.

Так же, как сообщения письменных источников об основателях Шемахи, разноречивы и суждения об этимологии этого имени. Арабские авторы, как отмечалось выше, связывают его с именем то поэта, то полководца. Якут Хамави отмечает, что корень слова Шемаха составляет "шамёх", означающее "возвышенность".

Эвлия Челеби отмечал: "Есть связывающее имя "Шемаха" с именем "Шамэхи", потому что первыми переселенцами сюда были выходцы из Шама (Дамаска). Дагестанцы говорят Шэмаги, гилянцы - Шам эги".

Свои мнения об этимологии "Шемаха" высказали А.Бакиханов и ряд более современных исследователей. А.Бакиханов возводил это слово к античному имени албанского города Кемахи, отмеченному Птолемеем. Ученый А.Саламзаде полагал, что слово "Шемаха" представляет собой соединение "шам" и "эхи" и произошло от арабского слова "шамех". В первом случае оно означает "Брат Шама" (Дамаска), а во втором случае, - "высокий". Слово "Шемаха" также пытались произвести от "шах" (великий) и "мах" (город).

Р.Юзбашев полагал, что слово "Шемаха" (Кемахея) связано с именем племени или главой племени. Из всех предположений мнение А.Бакиханова, и предположение Р.Юзбашева о происхождении данного слова более других сооветствует истине.

По мнению некоторых ученых, древнее название города Кемахея могло быть связано с таким же древним этнонимом "кимак". Касаясь происхождения этого этнонима, исследователи отмечали, что он встречается еще в I в. в китайских источниках.

По автору XI в., кимаки были кочевниками-скотоводами и обитали севернее рек Иртыша и Волги у восточных окраин земель, населенных кыпчаками. Правитель кимаков имел титул кагана.

Как отмечалось исследователями, с древнейших времен дорога через Дербент и Ширван была путем этнических движений в Азербайджане. Не исключено, что кимаки проникли сюда, расселившись в ширванской зоне. Место их поселения могло получить имя "кимак", которое у античных авторов употреблено в форме Кемахия.

Это предположение подкрепляется тем, что в Средней Азии, Казахстане и Малой Азии (Крепость Камах) есть топоним и этноним Шемаха, Шемокей, Шамак. Вероятно, это следы древних миграций населения данной территории. Особенно важно, что Шемаха как город на исследуемой территории и в Средней Азии была известна еще в античный период. Этот факт уже свидетельствует о том, что кимаки были в этих местах еще до античного периода.

Возможно, что арабы согласно грамматике и произношению своего языка приняли слово "Кемахея" в форме "Ашшемахия", затем персы как "Шямахи" и, наконец, в азербайджанском языке получило форму "Шамахы".

В связи с существованием в Средней Азии и других местах городов с названием Шемаха возникает вопрос: к какому из городов относятся названия "Кемахея", "Ашшемахия", "Шэмахи", упоминаемые античными авторами, арабскими и персидскими источниками, а также европейскими путешественниками?

Следует отметить, что в сведениях авторов античного периода речь идет о городах Кавказской Албании. Указанные в картах арабских географов расстояния между городами Азербайджана также подтверждают, что "Ашшермахия" есть именно Шемаха на территории Азербайджана. То же самое можно сказать о "Шямахи" и о "Шемаха", упоминаемых в персидских и европейских исторчниках X-XVI вв. В этих источниках Шемаха отмечается в Ширване, наряду с городами Баку, Шабран, Дербент.

Таким образом, ясно, что Шемаха упоминаемая в античных и средневековых источниках, произведениях путешественников XIII-XVI вв. является именно городом на территории Азербайджана.

Долгое время существовало несколько различных мнений относительно месторасположения Шемахи в средние века.

Некоторые ученые, опираясь на найденный керамический материал в ходе археологических раскопок, полагали, что население Шемахи после VII в. переселилось в местность Пинеширван (5-6 км к северо-западу от г. Шемаха), вблизи крепости Гюлистан.

Автор X в. ал-Мукаддаси отмечал, что Шемаха расположена на склоне горы. У Хагани подобное заявление уточнено в поэтической форме:

Наша крепость Гюлистан подобна горе Бугбейс:

Кааба у подножия Бугбейса

как Шемаха у подножья Гюлистан.

На более позднем рисунке А. Олеария Шемаха помещена на юго-восточном склоне горы Гюлистан. На этой же картине горы Пирдиреки и Гюлистан ясно изображены на северо-западе от города.

Эти письменные сведения, а также планы развалин крепостной стены Шемахи, выполненные русскими военными инженерами XVIII в., дали основания считать, что остатки города Шемахи средних веков находились на территории современного г. Шемаха.

Как известно, после завоевания Азербайджана арабами, здесь были оставлены арабские гарнизоны, которые через каждые четыре года пополнялись шестью тысячами воинов. Такое переселение продолжалось почти полтора века. Только при халифе Харун-ар-Рашиде приток переселенцев в Азербайджан, в том числе в Ширван, резко сократился. Именно с этого времени началась исламизация и арабизация страны.

Населенные пункты, где когда-то жили арабы (районы Азербайджана, в том числе Ширван), долгое время сохраняли в своих названиях слово "араб", в их числе древние поселения Арабкадим, Арабшахверди, Арабшалбаш (Шемахинский район). Исследователи отмечали, что жители древнего арабского поселения Арабкадим до конца XIX в. вели кочевой образ жизни.

Основную часть переселенцев-арабов в Ширване составляли кочевники, которые нанесли большой урон городам и на длительное время затормозили их развитие.

Подтверждая разрушительный характер арабских завоевателей, Ибн-Халдун пишет: "... они дикари... Если им нужен камень для постройки шатра, они готовы разрушить благоустроенное здание."

Несомненно эти силы нанесли огромный ущерб оседлому населению Ширвана, его экономике и особенно городской жизни.

Исследователи отмечали, что в связи с завоеваниями арабов, некоторые города Востока "либо хирели, либо совсем замирали, после долгого перерыва восникая на новом месте."

Эта характеристика вполне соответствует судьбе Шемахи, особенно после разрушительных набегов хазар и почти безпрерывных войн халифата с Византией. Поэтому с VIII-IX вв.- времени возрождения древних и возникновения новых городов на Кавказе - Шемаха на основе новых социально-экономических отношений и мусульманской феодальной культуры возродилась на современной территории.