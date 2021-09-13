В Азербайджане могут списать штрафы за нарушение карантина

Амнистия может быть применена ​в отношении тех лиц, на которых законодательный орган обычно налагает административные санкции за нарушение правил карантинного режима.

Как передает Day.Az, об этом сказал Trend руководитель Центра политико-правовых стратегических исследований Азербайджана Хаял Баширов.

По его словам, это разрешено законодательством Азербайджана, и нет никаких положений, запрещающих эту меру.

"Такая мера может быть применена в отношении тех, кто испытывает трудности с уплатой штрафов. Но официальной информации об этом пока нет. Однако отмена этих штрафов может иметь и обратный эффект: люди решат, что в любом случае по прошествии определенного времени штрафы будут отменены, и будут нарушать правила. Конечно, отмена штрафов, исходя из материального положения людей, - это хорошо, но в нынешней ситуации здоровье людей важнее финансового положения общества. То, что государство еще не предприняло шагов в этом направлении, скорее всего, связано именно с учетом фактора обратного эффекта. В то время, когда конца пандемии еще не видно, это действительно может привести к негативным последствиям", - отметил руководитель Центра.

Эксперт также пояснил, в каких случаях штрафы могут быть отменены.

"Если ограничения в связи с пандемией будут отменены в скором времени, закрытие различного рода мест и другие подобные вопросы потеряют свою актуальность. Было бы более правильным отменить карантинные штрафы после того, как процесс вакцинации будет проведен в более большом масштабе, так как в этом случае людям не придется злоупотреблять чем-то.

В целом, штрафы за нарушение правил карантина должны оплачиваться гражданами, иначе это может привести к наложению дополнительных санкций против неплательщиков в будущем. Хотя в настоящее время таких случаев нет, однако в случае неуплаты в любом случае может быть наложена дополнительная мера ответственности. Когда вы предпринимаете какие-либо шаги, связанные с системой электронного правительства, или обращаетесь за чем-то в Службу АSAN, центры DOST, этот вопрос сразу становится актуальным, и гражданину приходится заплатить штраф. Здесь нет никакого противоречия с законом - уплата штрафа является юридическим требованием. Этого требуют и учреждения, так как при обращениях в госорганы действуют более выгодные условия для уплаты штрафов", - сообщил он.