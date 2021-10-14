https://news.day.az/society/1391505.html В Азербайджане более 200 классов перешли на дистанционное обучение - из-за коронавируса
В Азербайджане более 200 классов перешли на дистанционное обучение - из-за коронавируса
С 22 сентября в 1-4 классах, с 29 сентября в 5-11 классах, а также во всех учебных заведениях возобновилось очное обучение.
В Азербайджане на сегодняшний день 241 класс переведен на дистанционное обучение, 35 из них уже вернулись к очному обучению, а в 206 классах продолжается дистанционное обучение.
Как передает Day.Az, об этом сообщили в Министерстве образования.
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