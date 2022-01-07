Самая крупная и современная Ветеринарная клиника в Баку и Южном Кавказе

В недавно открывшуюся в Низаминском районе Баку первую самую крупную и современную на Южном Кавказе Ветеринарную клинику уже поступают обращения. В клинике, наряду с домашними животными, проводится обследование и лечение также сельскохозяйственных животных.

Об этом сказала Trend директор Научно-исследовательского института ветеринарии при министерстве сельского хозяйства Азербайджана Сияля Рустамова, передает Day.Az.

По ее словам, в клинике, расположенной на территории института и занимающей площадь в 1000 квадратных метров, работают до 20 сотрудников, среди которых частные ветеринарные врачи, фельдшеры, лаборанты.

"Здесь действуют приемный пункт, помещение для карантина, стационар, диагностическое, терапевтическое, токсикологическое, дерматологическое, офтальмологическое, хирургическое отделения, кабинеты УЗИ, рентгена, груминговый кабинет, биохимическая лаборатория, предусмотрено оказание услуг посредством автомобиля первой ветеринарной помощи. Открывшаяся 28 декабря прошлого года клиника уже работает в полную силу", - сказала Рустамова.

Она отметила, что также в клинике функционируют биобезопасная научно-исследовательская диагностическая лаборатория второго уровня, биобезопасная лаборатория третьего уровня, производственный отдел диагностикума и серума.

"Кроме того, в клинике проводится и вакцинация животных", - сказала Рустамова.

Она добавила, что также в оснащенной современным оборудованием клинике специалисты-ветеринары смогут повысить свои профессиональные знания и навыки. Наряду с этим, будут созданы условия для дальнейшего совершенствования знаний и навыков выпускников факультета ветеринарной медицины и зооинженерии Азербайджанского государственного аграрного университета.

Trend TV представляет репортаж из самой крупной и современной Ветеринарной клиники на Южном Кавказе.