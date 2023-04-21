Дорожная полиция перешла на усиленный режим работы

В нерабочие дни в связи с праздником Рамазан Государственная дорожная полиция (ГДП) будет нести службу в усиленном режиме.

Об этом Day.Az сообщили в Главном управлении Государственной дорожной полиции МВД АР.

Учитывая, что в нерабочие дни у водителей больше свободного времени, расположенные в Сабунчинском и Гарадагском районах столицы центры технического осмотра транспортных средств в праздничные дни будут работать непрерывно 24 часа, Регистрационно-экзаменационный отдел Главного управления ГДП, а также регистрационно-экзаменационные отделы и центры технического осмотра в других городах и районах республики - с 09:00 до 18:00.

Владельцы транспортных средств и водители могут обратиться в соответствующие органы ГДП в связи с регистрационно-экзаменационными процедурами или техосмотром как в обычные рабочие дни.