Назначены военные прокуроры Лянкярана и Загаталы.

Как сообщили в пятницу в ответ на запрос Day.Az в пресс-службе Генпрокуратуры Азербайджана, приказом генерального прокурора Камрана Алиева военный прокурор Загаталы Алимамедов Эльшан Али оглу освобожден от занимаемой должности и назначен военным прокурором Лянкярана.

Другим соответствующим приказом генерального прокурора старший прокурор-методист отдела по защите государственного обвинения Военной прокуратуры Эмин Гулиев освобожден от занимаемой должности и назначен военным прокурором Загаталы.