https://news.day.az/society/1572032.html Назначены военные прокуроры Лянкярана и Загаталы
Назначены военные прокуроры Лянкярана и Загаталы
Назначены военные прокуроры Лянкярана и Загаталы.
Как сообщили в пятницу в ответ на запрос Day.Az в пресс-службе Генпрокуратуры Азербайджана, приказом генерального прокурора Камрана Алиева военный прокурор Загаталы Алимамедов Эльшан Али оглу освобожден от занимаемой должности и назначен военным прокурором Лянкярана.
Другим соответствующим приказом генерального прокурора старший прокурор-методист отдела по защите государственного обвинения Военной прокуратуры Эмин Гулиев освобожден от занимаемой должности и назначен военным прокурором Загаталы.
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