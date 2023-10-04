Воспоминания о Хошбахте Юсифзаде останутся в нашей памяти.

Как передает в среду Day.Az со ссылкой на Trend, об этом журналистам на церемонии прощания с первым вице-президентом SOCAR, ученым-нефтяником, геологом, академиком Хошбахтом Юсифзаде сказал председатель правления Агентства интеллектуальной собственности Азербайджана Кямран Иманов.

"Хошбахт Юсифзаде выражал свои мысли совершенно уникальным образом. Это было очень оригинально. Он был уникальным человеком. Говоря научным языком, он был очень экзотермичным человеком. Куда бы он ни пошел, он нес тепло", - сказал он.

Председатель правления Агентства также отметил, что Хошбахт Юсифзаде каждый день совершал прогулку по бульвару.

"Каждый день, независимо от погоды, когда я выходил заниматься спортом, мы встречались. Пока мы живы, все воспоминания останутся в нашей памяти", - добавил он.

Отметим, что Xoшбахт Юсифзаде родился 14 января 1930 года в бакинском селе Пиршаги. Окончив в 1952 году Азербайджанский индустриальный институт (ныне Азербайджанский государственный университет нефти и промышленности), получил специальность "горный инженер-геолог". Трудовую деятельность начал в том же году в Баку в управлении "Госспецнефтепроект" Министерства нефтяной промышленности СССР, затем работал на различных должностях в объединении "Морнефть", тресте "Гюрганнефть" (ныне НГДУ "Нефтяные камни"), управлении "Главморнефть", объединении "Каспийморнефть", Государственном концерне "Азеринефть" и Государственной нефтяной компании. В 2004 году Распоряжением Президента Азербайджанской Республики Х.Юсифзаде был назначен первым вице-президентом ГНКАР по геологии, геофизике и разработке месторождений, а в 2016 году - первым вице-президентом SOCAR. При его непосредственном участии и руководстве были открыты и введены в эксплуатацию более 20 нефтегазовых месторождений в азербайджанском, туркменском и российском секторах акватории Каспийского моря, в том числе всемирно известные месторождения "Азери", "Чираг" и "Гюнешли". Известный ученый-нефтяник сыграл незаменимую роль, можно сказать, во всех работах, проведенных совместно с зарубежными компаниями, в том числе в разработке блока месторождений "Азери - Чираг - Гюнешли" (в глубоководной части моря), таких известных месторождений, как "Ашрафи", "Карабах", "Кяпаз", "Бахар", гигантского газоконденсатного месторождения "Шах Дениз", крупного месторождения Абшерон, а также в открытии месторождения Умид, которое SOCAR открыла за счет собственных ресурсов в 2010 году.

В целом научные исследования Х.Юсифзаде внесли большой вклад в решение проблем, возникающих при открытии и разработке нефтяных и газоконденсатных месторождений. За разработку научной концепции в этой области доктор геолого-минералогических наук Хошбахт Юсифзаде награжден Золотой медалью Азербайджанской Республики имени Низами Гянджеви, Международной серебряной медалью имени академика Азада Мирзаджанзаде Российской академии естественных наук. За заслуги перед мировой наукой и экономикой награжден Европейским орденом организации UNCOPA, действующей в швейцарском городе Женева, двумя орденами СССР - Трудового Красного Знамени и "Знак Почета", дважды удостаивался Государственной награды. В годы независимости страны он был удостоен орденов "Истиглал", "Шохрат", "Шараф", "Эмек" 1-й степени, "Гейдар Алиев", а также Премии "Гейдар Алиев", Почетного диплома Президента Азербайджанской Республики.