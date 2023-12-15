Стало известно, сколько дней будем отдыхать на праздник Новруз

В следующем году в Азербайджане на праздник Новруз 7 дней подряд будут нерабочими днями.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на производственный календарь на 2024 год, принятый решением коллегии министерства труда и социальной защиты населения, в праздник Новруз 20, 21, 22, 23, 24, 25 и 26 марта будут нерабочими днями.

Поскольку 23 и 24 марта приходятся на субботу и воскресенье, 25 и 26 марта так же будут считаться выходными днями.

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