Какой будет погода в Баку завтра?

Обнародован прогноз погоды на 15 апреля.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Национальную гидрометеорологическую службу, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков. Однако днем местами на полуострове прогнозируются кратковременные дожди. Ночью местами слабый туман. Северо-западный ветер днем сменится южным.

Температура воздуха составит ночью 7-12° тепла, днем 17-22° тепла.

Атмосферное давление будет выше нормы, 764 мм. рт.ст. Относительная влажность воздуха составит ночью 70-80%, днем 50-55%.

В некоторых районах Азербайджана ожидаются переменные осадки, местами интенсивные, грозы, град, в горах возможен снег. Вечером осадки постепенно прекратятся. Ночью и утром местами туман. Умеренный западный ветер.

Температура воздуха составит ночью 8-13° тепла, днем 16-21° тепла, в горах ночью от 1° мороза до 4° тепла, днем 4-8° тепла.

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