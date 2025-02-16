В Баку будут проложены новые дороги и развязки

На пересечении улицы Юсифа Сафарова, проспектов Бабека и Гейдара Алиева произойдут серьезные инфраструктурные изменения.

Как сообщает Day.Az, для обеспечения непрерывного движения транспорта на этом участке планируется строительство разноуровневых дорожных переходов и альтернативных маршрутов.

Эксперт по дорожному движению Аршад Гусейнов отмечает, что одной из главных целей является прямая связка проспекта Бабека с дорогой, проходящей перед Университетом ADA.

Кроме того, на проспекте 8 Ноября также будут реализованы новые проекты. Основной задачей является устранение заторов в районе, известном как "кольцо Наргиля".

Эксперт также подчеркивает, что в целях увеличения транспортного потока в городе планируется создание новой дороги, которая соединит четыре крупных проспекта, включая 8 Ноября.

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