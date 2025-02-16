В Баку будут проложены новые дороги и развязки - ВИДЕО
На пересечении улицы Юсифа Сафарова, проспектов Бабека и Гейдара Алиева произойдут серьезные инфраструктурные изменения.
Как сообщает Day.Az, для обеспечения непрерывного движения транспорта на этом участке планируется строительство разноуровневых дорожных переходов и альтернативных маршрутов.
Эксперт по дорожному движению Аршад Гусейнов отмечает, что одной из главных целей является прямая связка проспекта Бабека с дорогой, проходящей перед Университетом ADA.
Кроме того, на проспекте 8 Ноября также будут реализованы новые проекты. Основной задачей является устранение заторов в районе, известном как "кольцо Наргиля".
Эксперт также подчеркивает, что в целях увеличения транспортного потока в городе планируется создание новой дороги, которая соединит четыре крупных проспекта, включая 8 Ноября.
Подробнее - в видеорепортаже:
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