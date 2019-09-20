Бывший нападающий "Манчестер Юнайтед" и "Монако", а также сборной Болгарии Димитар Бербатов объявил о завершении карьеры футболиста в возрасте 38 лет, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

"Моя последняя игра была более года назад. Сейчас самое время остановиться - это решение напрашивалось давно. Пришло время сказать, что после 20 лет игры в футбол я завершаю свою профессиональную карьеру", - написал Бербатов в социальной сети Instagram.

Напомним, Бербатов - воспитанник софийского ЦСКА. Также защищал цвета немецкого "Байер", английских "МЮ", "Тоттенхэма" и "Фулхэма", откуда перешел в "Монако". Последним клубом в карьере Димитара стала "Керала Бластерс" из Индии.

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