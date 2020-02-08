В текущем году в Баку пройдет восемь международных турниров по различным видам гимнастики. Первым из них станет Кубок мира по прыжкам на батуте и акробатической дорожке (тамблинг). Об этом сказала представителям СМИ генеральный секретарь Федерации гимнастики Азербайджана Нурлана Мамедзаде, сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на Trend.

"Кубок мира по прыжкам на батуте и акробатической дорожке будет проведен 15-16 февраля. Уже несколько команд стран-участниц соревнований находятся в Баку. Они перед Кубком мира проводят учебно-тренировочные сборы. Это команды Грузии, Казахстана, также сегодня в Баку прибыла команда Новой Зеландии", - отметила она.

По словам Мамедзаде, Азербайджан полностью готов принять Кубок мира по прыжкам на батуте и акробатической дорожке.

"В Кубке примут участие более 150 спортсменов из 30 стран мира. В соревнованиях ожидается участие призеров Олимпийских игр по прыжкам на батуте. Как и в прошлом году, предстоящий в этом году Кубок мира носит лицензионный характер на Олимпийские игры Токио-2020. То есть эти соревнования очень важны для спортсменов", - подчеркнула Нурлана Мамедзаде.

Отметим, что Кубок мира по прыжкам на батуте и акробатической дорожке пройдет в Баку 15-16 февраля. В первый день двухдневных соревнований пройдут квалификации, а во второй день состоятся финалы.

Гимнастам, набравшим самые высокие баллы на турнире, традиционно будет вручен Кубок AGF Trophy.

Азербайджан на Кубке мира представят два гимнаста - Сельджан Магсудова (индивидуальные прыжки на батуте) и Фарид Мустафаев (акробатическая дорожка).