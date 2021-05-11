https://news.day.az/sport/1341754.html Билеты на Евро-2020 начали аннулировать
Билеты на Евро-2020 начали аннулировать
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) начал аннулировать билеты на чемпионат Европы-2020. Об этом сообщает "РБ Спорт", передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
По информации источника, болельщики начали получать уведомления в личных кабинетах об аннулировании билетов на матчи турнира и возврате денег. Сроки возвращения средств пока неизвестны.
Отмечается, что 9 мая УЕФА провел жеребьевку, по результатам которой были выбраны те фанаты, которые смогут посетить Евро.
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