Билеты на Евро-2020 начали аннулировать

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) начал аннулировать билеты на чемпионат Европы-2020. Об этом сообщает "РБ Спорт", передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По информации источника, болельщики начали получать уведомления в личных кабинетах об аннулировании билетов на матчи турнира и возврате денег. Сроки возвращения средств пока неизвестны.

Отмечается, что 9 мая УЕФА провел жеребьевку, по результатам которой были выбраны те фанаты, которые смогут посетить Евро.