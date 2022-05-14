"Ливерпуль" стал восьмикратным обладателем Кубка Англии по футболу

Футбольный клуб "Ливерпуль" в серии послематчевых пенальти обыграл "Челси" (Лондон) в финале Кубка Англии, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

Основное время игры на лондонском стадионе "Уэмбли" завершилось со счетом 0:0. В дополнительное время команды голов также не забили.

В серии пенальти точнее оказались футболисты "Ливерпуля" - 6:5.

"Ливерпуль" стал восьмикратным обладателем Кубка, это первая победа клуба в турнире с 2006 года.

Кубок Англии - старейший турнир в футболе, он проводится с 1871 года. Чаще всего его выигрывал лондонский "Арсенал", у команды 14 трофеев.