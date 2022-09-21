Азербайджанский футболист в числе лучших новичков Суперлиги Швейцарии

В Швейцарии после 8-и туров Суперлиги составили список из 11-и лучших трансферов минувшего лета по каждой позиции.

Как передает Day.Az со ссылкой на azerisport.com, среди двух лучших новичков из числа форвардов отметили также нападающего сборной Азербайджана по футболу Рената Дадашова, который этим летом перебрался в ряды "Грассхоппера".

"23-летний футболист сыграл во всех восьми матчах "Грассхоппера" в чемпионате, пять раз выходя на поле с первых минут, трижды - с замены. Он уже успел показать болельщикам, почему его привезли в Швейцарию. После восьми игр в его активе три гола и одна результативная передача. Справедливости ради стоит сказать, что "Грассхоппер" показал свое умелое чутье, подписав Рената Дадашова. Обладая пробивной силой и жаждой голов, крепкий нападающий обязательно порадует болельщиков еще большим количеством голов", - пишет Sport.ch.

