Показательный бойкот Олимпиады в Париже от итальянского пловца

Итальянский пловец Томаш Чеккон заснул на улице в олимпийской деревне, из-за того, что в комнатах, где живут спортсмены, нет кондиционеров. Видео показательного бойкота итальянского спортсмена поделился в соцсетях гребец из Саудовской Аравии Гусейн Алирез в соцсетях, сообщает Day.Az.

Как видно из кадров, спортсмен, завоевавший золотую медаль на Олимпиаде в Париже, спал на полотенце у скамейки в парке.

Ранее Чеккон пожаловался на условия во французской столице, заявив, что организация Токио-2020 прошла на более высоком уровне. В частности, итальянец подчеркнул отсутствие кондиционеров в номерах в жаркую погоду.

Отметим, что на Играх Томас Чеккон завоевал золотую медаль на дистанции 100 м на спине и бронзовую медаль в эстафете на той же дистанции.