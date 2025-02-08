https://news.day.az/sport/1728677.html Категория Цкаева будет самой массовой в Баку Определилась самая массовая категория на турнире "Большого шлема" по дзюдо, который пройдет 14-16 февраля в Баку. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в весе до 81 кг заявлены 35 атлетов.
Категория Цкаева будет самой массовой в Баку
Определилась самая массовая категория на турнире "Большого шлема" по дзюдо, который пройдет 14-16 февраля в Баку.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в весе до 81 кг заявлены 35 атлетов. Среди них четверо азербайджанских дзюдоистов - двукратный победитель турнира Зелим Цкаев, а также Омар Раджабли, Сулейман Шукюров и Магеррам Имамвердиев.
Второй по количеству участников будет вес до 73 кг, где рейтинг-фаворитом обозначен Тацуки Ишихара (Япония).
У женщин самой многочисленной будет категория до 70 кг - 20 спортсменок.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре