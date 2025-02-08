Категория Цкаева будет самой массовой в Баку

Определилась самая массовая категория на турнире "Большого шлема" по дзюдо, который пройдет 14-16 февраля в Баку.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в весе до 81 кг заявлены 35 атлетов. Среди них четверо азербайджанских дзюдоистов - двукратный победитель турнира Зелим Цкаев, а также Омар Раджабли, Сулейман Шукюров и Магеррам Имамвердиев.

Второй по количеству участников будет вес до 73 кг, где рейтинг-фаворитом обозначен Тацуки Ишихара (Япония).

У женщин самой многочисленной будет категория до 70 кг - 20 спортсменок.