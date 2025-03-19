Полицейские на суде рассказали об удивлении при виде тела легендарного футболиста

На слушаниях в Аргентине по делу о смерти знаменитого футболиста Диего Марадоны первые свидетели поделились своими впечатлениями от увиденного, включая состояние тела спортсмена и условия последних дней его жизни.

Как передает Day.Az, об этом сообщает телеканал TN.

Во вторник суд заслушал показания полицейских, которые первыми прибыли на место трагедии.

Один из них, Лукас Фариас, который первым вошел в комнату, вспомнил, что, увидев тело, был сильно поражен, когда понял, что это покойный легенда футбола. Он также отметил, что у Марадоны был сильно вздут живот.

"Его живот был сильно вздут, еще немного - и он бы взорвался", - подчеркнул Фариас.

Другой свидетель, Лукас Борхе, также упомянул о состоянии тела. По его словам, Марадона был одет в черную футболку и спортивные шорты.

Он также отметил, что тело игрока было вынесено из дома только спустя четыре часа после его смерти.