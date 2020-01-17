В Азербайджане будут регистрировать всех экскурсоводов

Все экскурсоводы (гиды) в Азербайджане будут зарегистрированы в Ассоциации туристических гидов Азербайджана.

Об этом в пятницу сказала Trend соучредитель Ассоциации, международный инструктор Всемирной федерации ассоциаций туристических гидов Сакина Аскерова, передает Day.Az.

По ее словам, информация о гидах будет внесена в информационную базу Ассоциации.

Аскерова отметила, что в настоящее в туристическом секторе работают около 600 туристических гидов, около 300 из которых зарегистрированы в информационной базе Ассоциации: "Они напрямую сотрудничают с нами. Регистрацию пройдут и остальные 300 гидов. Мы планируем провести эту работу в этом году".