Стали известны условия пропуска туристов в Европу

Европа определила условия, на которых будет пропускать туристов в Шенгенскую зону, а также в страны Скандинавского полуострова после открытия внешних границ. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на проект рекомендаций, разработанный действующей страной-председателем ЕС Хорватией, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Согласно документу, туристов стоит принимать из государств, где эпидемиологическая ситуация с коронавирусной инфекцией COVID-2019 сопоставима или лучше, чем в Европе. При этом она должна уже стабилизироваться или улучшаться. Кроме того, государства будут оценивать с точки зрения количества тестирований и других показателей. Данные будут актуализироваться каждые две недели.

Перечисленным в рекомендациях требованиям соответствуют страны, где фиксируется 16-20 новых случаев заражения на 100 тысяч человек в течение 14 дней. Reuters отмечает, что под этот критерий не попадают путешественники из России, США, Мексики, Саудовской Аравии, большинства государств Южной Америки.

Европейские дипломаты анонимно сообщили агентству, что сомневаются в принятии документа в таком виде. "Похоже, в этих рекомендациях в большой степени желаемое выдается за действительное", - подчеркнул один из них. Окончательный вариант ограничений будет согласован до открытия внешних границ, которое планируется на 1 июля.

По последним данным, общее число зараженных коронавирусной инфекцией в мире приближается к 9,3 миллиона человек, умерли более 478 тысяч человек. Первое место по заболеваемости занимают США, где зафиксировано 2,3 миллиона больных.