Над туристическим сектором нависла новая угроза

Очередной "новый ковид" может распространиться из Китая. На этот раз "тревожный сигнал" подан в связи с загадочной вспышкой пневмонии. Таинственная эпидемия поразила уже несколько районов Китая, и даже добралась до США и Старого Света. Более того, сенаторы США уже потребовали от Байдена "незамедлительно ограничить поездки" между США и Китаем из-за "загадочного респираторного заболевания", выявленного в КНР, передает Day.Az со ссылкой на Турпром.

"Генератором" тревоги стал, уже по традиции, Китай. Ещё в конце ноября ВОЗ запросила у властей Китая данные о росте респираторных заболеваний и вспышках пневмонии у детей. Международные новостные агентства писали, что китайские больницы "перегружены больными детьми".

Однако сигнал тревоги стал громче, когда ситуация "дотянулась" до США. Как минимум, два штата, один из них Огайо, сообщили о вспышке болезни, с "чрезвычайно большим" количеством госпитализированных детей. В медицинском округе округа Уоррен в Огайо зарегистрировано "чрезвычайно большое количество случаев детской пневмонии" - 142, что превышает средний показатель по округу и соответствует определению вспышки, принятому департаментом. При этом пока заявлено, что это не является новым вирусом.

Средний возраст заболевших детей составлял около 8 лет, случаи заболевания были обнаружены в нескольких школьных округах. Симптомы включали кашель, усталость и лихорадку.

Напомним, что от коронавируса при его появлении в декабре 2019 года никто не ждал сильных проблем, и уж точно то, что он посадит на карантин всю планету. Но всего месяц прошёл с момента появления первого непонятного случая и до первого закрытого города, которым стал Ухань, и объявления пандемии от ВОЗ. Так, 30 ноября 2019 года в китайском городе Ухань был зафиксирован первый пациент с неизвестным типом вируса, вызвавшего пневмонию, 1 декабря сведения о вирусе довели до ВОЗ, 9 января была зафиксирована первая смерть от коронавируса, тогда же он был полностью определён и, собственно, получил имя - до этого его называли "атипичной пневмонией", 12 января окончательно подтвердилось, что вирус передаётся от человека к человеку и уже 23 января случилось "закрытие на ковид" первого города - Ухани в Китае. Тогда ещё никто не мог предположить, что это только начало - но 28 января первые случаи новой заразы зарегистрировали в 15 странах в том числе в США, Германии, Франции, а уже 30 января ВОЗ объявила о вспышке эпидемии. Пока только в Китае. Но 11 марта 2020 года была объявлена всеобщая пандемия и земной шар постепенно начал "закрываться на ковид".

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!