Turkish Airlines возобновит полеты в Афганистан

- спустя почти три года

Авиакомпания Turkish Airlines 21 мая возобновит перелеты по маршруту Стабул - Кабул.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал TOLO News.

Последний рейс Turkish Airlines в Кабул был осуществлен 14 августа 2021 года, после чего компания приостановила полеты в Афганистан из-за смены политического режима в стране. С 21 мая 2024 года Turkish Airlines будет выполнять четыре рейса в неделю.

Отмечается, что ранее авиарейсы в Афганистан возобновили компании Fly Dubai и Air Arabia.

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