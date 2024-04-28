https://news.day.az/tourism/1655940.html Turkish Airlines возобновит полеты в Афганистан - спустя почти три года
Turkish Airlines возобновит полеты в Афганистан - спустя почти три года
Авиакомпания Turkish Airlines 21 мая возобновит перелеты по маршруту Стабул - Кабул.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал TOLO News.
Последний рейс Turkish Airlines в Кабул был осуществлен 14 августа 2021 года, после чего компания приостановила полеты в Афганистан из-за смены политического режима в стране. С 21 мая 2024 года Turkish Airlines будет выполнять четыре рейса в неделю.
Отмечается, что ранее авиарейсы в Афганистан возобновили компании Fly Dubai и Air Arabia.
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