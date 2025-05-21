Названы самые странные вещи, изъятые в аэропортах

Компания Bounce.com, специализирующаяся на временном хранении багажа, обнародовала список самых странных вещей, которые были изъяты у британцев во время контроля в аэропортах.

Как передает Day.Az со ссылкой на The Independent, для создания списка они проанализировали туристические новости, аэропортовые форумы и ветки Reddit. 

Основатель компании Коди Кэнди советует путешественникам всегда проверять требования аэропортов, чтобы не столкнуться с одной из следующих ситуаций:

  •     в аэропорту Лидс Брэдфорд нашли чемодан, который был набит пирожками со свининой;
  •     в Станстеде сотрудники службы безопасности обнаружили банку с конфетами, в которой плавала пара живых золотых рыбок;
  •     в Ист-Мидлендс пассажир упаковал в ручную кладь бензопилу;
  •     в Хитроу изъяли снежный шар, поскольку жидкость в нем превышала лимит для ручной клади;
  •     в Лондон-Сити через контроль безопасности хотели пронести 680-граммовую банку маринованных корнишонов в уксусе.

Кроме того, в статье упоминаются и диковинки, которые изъяли у туристов сотрудники американской службы безопасности. Среди них - удав, опарыши и старинные пушечные ядра.