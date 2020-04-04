Яростная схватка двух тигров за территорию попала на видео

Два тигра подрались за территорию в индийском тигрином заповеднике Канха, штат Махараштра.

На видео с тиграми обратил внимание сайт NDTV, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Сотрудник Индийской лесной службы Парвин Касван (Parveen Kaswan) опубликовал в Twitter видео, на котором два тигра сцепились в схватке за территорию. Животные яростно рычали и дрались на глазах у посетителей парка.

Касван пояснил, что видео ему прислали по WhatsApp. Тигры яростно охраняют свою территорию и могут проявлять агрессию в отношении других особей своего вида. Самец тигра может защищать территорию от 60 до 100 квадратных километров.

Пользователей поразило громкое рычание хищников. Видео собрало более 47 тысяч просмотров и более 3,6 тысячи лайков. "Некоторым людям везет заснять столь редкое зрелище. Удивительно", - написал в комментариях один из пользователей.

Ранее сообщалось, что тигр убил собиравшего дикие травы мужчину в тайском национальном парке Тхап Лан, провинция Накхонратчасима. Спасатели и сотрудники парка пошли на поиски Фумвенгкуанга и обнаружили тигра, охранявшего тела убитых им человека и варана.