В Бразилии обнаружили ранее неизвестное индейское племя

Исследователи смогли обнаружить районы проживания индейского племени масако в Бразилии, существование которого ранее не было зафиксировано и основывалось лишь на предположениях ученых.

Как передает Day.Az, об этом сообщило бразильское издание O Segredo.

Отмечается, что несмотря на свидетельства о существовании народа масако на западе Бразилии, ранее прямых доказательств их расселения в штате Рондония на западе страны не было. Газета также опубликовала кадры охоты индейцев в лесной чаще Амазонии, указав, что это "беспрецедентные изображения, которые доказывают существование амазонской этнической группы, никогда ранее не документированной".

По сведениям The Guardian, сделанные фотографии "демонстрируют [проживание] изолированного сообщества, которое, по-видимому, процветает, несмотря на давление со стороны [бразильских] скотоводов".

В то же время теперь, после обнаружения, прежние условия жизни индейцев могут быть под угрозой из-за высокого интереса ученых к дальнейшим исследованиям, что также может навредить окружающей среде. "Уважение прав изолированных коренных народов также имеет основополагающее значение для сохранения тропических лесов", - подчеркнул исследователь окружающей среды Паулу Моутинью.