Назван способ повысить яркость сноводений

Сокращение потребления кофеина может сделать сны более яркими и запоминающимися за счет увеличения длительности фазы быстрого сна.

Как передает Day.Az, об этом изданию The Conversation рассказала исследователь сна Шарлотта Гупта из Института Эпплтона.

Кофеин - стимулятор, который помогает чувствовать бодрость, блокируя действие аденозина - вещества, вызывающего сонливость. В течение дня аденозин постепенно накапливается в мозге, а к вечеру его уровень достигает пика, подготавливая организм ко сну.

"Во время ночного отдыха аденозин разрушается, и утром мы чувствуем себя отдохнувшими. Однако кофеин мешает этому процессу: он временно блокирует действие аденозина, из-за чего усталость ощущается слабее. Когда действие вещества проходит, возникает эффект отмены - сонливость становится особенно сильной", - отметила ученая.

Хотя прямых научных данных о том, что именно отказ от кофеина делает сны более яркими, пока нет, исследователи отмечают косвенную связь. Доказано, что кофеин может сокращать общее время сна и провоцировать ночные пробуждения, особенно если его употреблять вечером. Соответственно, уменьшение его количества позволяет спать дольше и глубже, что увеличивает долю быстрого сна (REM-фазы) в структуре ночного отдыха.

"Именно во время REM-фазы человек видит сновидения. В этот период мышцы тела расслаблены, но мозг остается активным. Чем дольше длится эта стадия, тем больше у мозга "времени" на создание ярких и детализированных сюжетов", - отметила Гупта.

Кроме того, пробуждение во время REM-фазы повышает вероятность запомнить сновидение, так как оно сохраняется в кратковременной памяти.