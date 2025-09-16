Названо важное различие между зумерами и миллениалами

Представители разных поколений по-своему относятся к выбору эмодзи и стикеров при общении в социальных сетях. Об этом рассказали представители социальной сети "ВКонтакте", передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Так, выяснилось, что зумеры (14-28 лет, родившиеся с 1997 по 2010 год) выбирают стикерпаки с яркими, преувеличенными эмоциями, сленгом и нотками ностальгии: популярные мемы или фразы из них, забавные нарезки из сериалов, фильмов или мультфильмов.

Миллениалы (29-44 года, родившиеся с 1981 по 1996 год) же предпочитают немного другие стикеры и эмодзи для выражения своих эмоций. "Миллениалы чаще выбирают ироничные, но мягкие сюжеты о повседневной жизни: рабочие дедлайны и совещания, планы на отпуск и выходные, бытовые хлопоты и заботу о себе", - заключили представители социальной сети.

Старшие поколения же выбирают более понятные, добрые стикеры, эмодзи и картинки, без скрытых смыслов, прямо выражающие эмоции и чувства. Например, они могут отправлять пушистых котят с добрыми надписями, поздравления и открытки.