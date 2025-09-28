https://news.day.az/unusual/1783831.html Очередное видео первой встречи собаки и робопса - ВИДЕО Очередное видео первой встречи собаки и робопса расходится по соцсетям. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
