У берегов Дании нашли средневековый корабль

Археологи обнаружили у побережья Копенгагена 600-летний корабль, который оказался крупнейшим торговым когом, когда-либо найденным в мире. Судно, способное перевозить до 300 т груза, стало важнейшим открытием для изучения морской торговли Северной Европы Средневековья.

Как передает Day.Az со ссылкой на Известия, об этом сообщили в журнале Arkeonews.

Корабль, получивший название Svaelget 2, пролежал на дне пролива Эресунн около шести столетий на глубине 13 м. Его обнаружили и исследовали морские археологи из Музея кораблей викингов в Роскилле. По словам ученых, находка стала исключительной как по масштабам, так и по степени сохранности.

Раскопки продолжались более двух с половиной лет и включали 289 погружений. Судно затонуло на бок в глубоких водах, что позволило сохранить корпус практически полностью - от киля до палубы. Для средневековых когов такая сохранность является редкостью, поскольку большинство подобных кораблей находят лишь фрагментарно и в прибрежной зоне.

Помимо корпуса археологи обнаружили элементы носовой и кормовой надстроек, которые использовались экипажем в качестве укрытия. Также были подняты предметы повседневного быта - обувь, гребень, кухонная утварь, деревянный поднос. Эти находки позволили получить редкое представление о жизни моряков XV века.

Длина Svaelget 2 составляла около 28 м, ширина - девять метров, высота - до шести метров. При грузоподъемности около 300 т судно официально признано крупнейшим когом из всех известных на сегодняшний день. Историк Сесилия Нильсен сравнила его с современными гигантскими контейнеровозами, назвав "средневековым эквивалентом Emma Maersk".

Коги широко использовались в Северной Европе как универсальные торговые суда. В отличие от более ранних кораблей, перевозивших ограниченные партии дорогих товаров, они позволяли транспортировать массовые грузы - древесину, кирпич, продовольствие. Анализ конструкции показал, что корпус Svaelget 2 был собран из досок, импортированных из Польши, тогда как каркас изготовили из древесины нидерландского происхождения, что отражает тесную взаимосвязь европейских торговых сетей того времени.

При этом судно не проектировалось как долговечное. Археологи отметили среднее качество древесины и даже трещины, возникшие еще в процессе строительства. По их оценке, такие корабли могли окупать себя всего за один-два рейса. Судостроение и морская торговля в XV веке уже представляли собой хорошо организованный бизнес с налаженными механизмами финансирования.

Особую историческую ценность представляет обнаруженная каменная камбузная печь, свидетельствующая о возможности готовить горячую пищу в море - редкая деталь для археологических находок этого периода. В совокупности конструкция судна и найденные артефакты дают представление о торговле и быте в регионе Эресунна во времена правления королевы Маргрете I.