В Мексике нашли роскошно украшенную гробницу "народа облаков"

В южном мексиканском штате Оахака археологи сделали исключительное открытие - хорошо сохранившуюся гробницу народа сапотеков, построенную примерно в VI-VII веках нашей эры.

об этом пишет Der Spiegel.

Национальный институт антропологии и истории Мексики сообщил, что гробницу обнаружили в долинах Оахаки. Президент страны Клаудия Шейнбаум назвала ее "самой значительной археологической находкой последнего десятилетия в Мексике".

По словам ученых, уровень сохранности архитектурных и художественных элементов настолько высок, что позволяет детально исследовать символику и ритуальные практики сапотеков.

Особое внимание исследователей привлекает каменное изображение совы у входа в предкамеру гробницы. В мировоззрении сапотеков сова символизировала ночь и смерть. Ее клюв прикрывает лицо, которое, по предположениям археологов, может быть портретом человека, похороненного в этой гробнице.

Между двумя помещениями также обнаружили каменный фриз с высеченными календарными именами. А на дверных косяках вырезаны фигуры мужчины и женщины с головными уборами и ритуальными предметами - вероятно, они символизировали охранников места захоронения.

Сейчас междисциплинарная команда специалистов проводит консервационные работы и дальнейшие исследования памятника. Часть настенных росписей находится в уязвимом состоянии из-за воздействия корней растений и насекомых и требует срочного укрепления.

Сапотеки известны своими высокохудожественными изделиями и богатыми гробницами. Первые следы этой культуры датируются около 1500 годом до н. э., а период расцвета пришелся на 300-900 годы н. э. Жители нагорья Оахаки называли себя "народом облаков".

Их столица - Монте-Альбан - внесена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Самым известным представителем этого народа считается Бенито Хуарес, президент Мексики в XIX веке, который успешно защищал страну от иностранного вмешательства.

