Первые операции андроида-хирурга на живых свиньях оказались успешными

Гуманоидный робот впервые принял участие в хирургической операции на живом пациенте, сообщила команда исследователей Калифорнийского университета в Сан-Диего. Отчет о проведенном ею эксперименте опубликован в научном журнале Nature, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Робот Unitree G1 ассистировал хирургам при удалении желчного пузыря в ходе серии из семи процедур, которые проводились в лаборатории Advanced Robotics and Controls Lab в начале месяца. Им управляли профессиональные хирурги, используя систему захвата движений, педали и устройства отслеживания положения. Она позволяет оператору одновременно манипулировать обеими руками робота.

Проект возглавил профессор Майкл Йип совместно с хирургами Чарльзом Голдбергом и Притамом Сурешем. Ученые подчеркивают, что робот как продолжение рук хирурга, а не как самостоятельная система. Однако в отличие от специализированных хирургических роботов, которые требуют перестройки инфраструктуры, гуманоидные платформы могут работать в обычных операционных без доработок.

Одним из перспективных направлений может стать дистанционная хирургия. Однако текущие испытания - лишь демонстрация возможностей, а не готовое решение, подчеркнули члены команды ученых. По их словам, широкому внедрению андроидов-хирургов будут предшествовать годы клинических испытаний, после чего предстоит получение разрешений и разработка новых стандартов подготовки специалистов.