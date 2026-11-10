Исследователи научились повышать пользу растений одним лишь светом

Состав растений можно менять без генной инженерии и удобрений, просто переключив свет: исследователи Чуннамского национального университета в Южной Корее вместе с коллегами вырастили микрозелень пажитника под светодиодами разных цветов и добились в нем повышенного содержания лекарственных веществ.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, статья опубликована в журнале Horticulturae.

Пажитник, чьи семена служат специей шамбала, проращивали под четырьмя спектрами: белым, синим (452 нанометра), красным (636 нанометров) и их смесью в равных долях. Масса зелени от цвета лампочек почти не зависела, а химический состав менялся заметно: самый длинный корень дал синий свет, самые компактные ростки - сине-красная комбинация.

Синий и сине-красный свет увеличили содержание ключевого лекарственного компонента пажитника (диосгенина) на 7,6 и 11,8% соответственно, до 7,19 миллиграмма на грамм сухого веса. Красный свет, напротив, снизил его уровень почти на 13%. Те же два спектра заставили зелень активнее накапливать каротиноиды - пигменты, из которых организм синтезирует витамин А. Рекордсменом же по антиоксидантной активности пажитник стал под красным светом, предположительно за счет феруловой кислоты.

Растения реагируют на цвет освещения при помощи фоточувствительных белков: синюю часть спектра улавливают криптохромы и фототропины, участвующие в управлении метаболизмом. По словам авторов, универсального спектра для всех задач не существует.

"Синий свет благоприятен для роста и накопления каротиноидов, красно-синий - для каротиноидов и диосгенина, красный демонстрирует потенциал для усиления антиоксидантных свойств", - указали они.

Идея "светового меню" придумана не только для пажитника: светодиодные фермы, где зелень растет круглый год на стеллажах, уже стали привычным делом. Микрозелень - ростки, которые срезают через одну-три недели после прорастания, - содержит больше биоактивных веществ, чем взрослое растение. Сам пажитник в народной медицине Азии применяют против диабета и разных воспалений, а добываемый из него диосгенин служит сырьем для производства гормональных лекарств.

Если дальнейшие проверки метода пройдут удачно, у сельхозпроизводителей появится переключатель спектра, превращающий грядку в фабрику нужных веществ.