https://news.day.az/unusual/1873233.html Исследователи научились повышать пользу растений одним лишь светом Состав растений можно менять без генной инженерии и удобрений, просто переключив свет: исследователи Чуннамского национального университета в Южной Корее вместе с коллегами вырастили микрозелень пажитника под светодиодами разных цветов и добились в нем повышенного содержания лекарственных веществ.

Исследователи научились повышать пользу растений одним лишь светом

Это интересно, 10 ноября 2026 16:31 (UTC +04:00) 122
Исследователи научились повышать пользу растений одним лишь светом

Состав растений можно менять без генной инженерии и удобрений, просто переключив свет: исследователи Чуннамского национального университета в Южной Корее вместе с коллегами вырастили микрозелень пажитника под светодиодами разных цветов и добились в нем повышенного содержания лекарственных веществ.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, статья опубликована в журнале Horticulturae.

Пажитник, чьи семена служат специей шамбала, проращивали под четырьмя спектрами: белым, синим (452 нанометра), красным (636 нанометров) и их смесью в равных долях. Масса зелени от цвета лампочек почти не зависела, а химический состав менялся заметно: самый длинный корень дал синий свет, самые компактные ростки - сине-красная комбинация.

Синий и сине-красный свет увеличили содержание ключевого лекарственного компонента пажитника (диосгенина) на 7,6 и 11,8% соответственно, до 7,19 миллиграмма на грамм сухого веса. Красный свет, напротив, снизил его уровень почти на 13%. Те же два спектра заставили зелень активнее накапливать каротиноиды - пигменты, из которых организм синтезирует витамин А. Рекордсменом же по антиоксидантной активности пажитник стал под красным светом, предположительно за счет феруловой кислоты.

Растения реагируют на цвет освещения при помощи фоточувствительных белков: синюю часть спектра улавливают криптохромы и фототропины, участвующие в управлении метаболизмом. По словам авторов, универсального спектра для всех задач не существует.

"Синий свет благоприятен для роста и накопления каротиноидов, красно-синий - для каротиноидов и диосгенина, красный демонстрирует потенциал для усиления антиоксидантных свойств", - указали они.

Идея "светового меню" придумана не только для пажитника: светодиодные фермы, где зелень растет круглый год на стеллажах, уже стали привычным делом. Микрозелень - ростки, которые срезают через одну-три недели после прорастания, - содержит больше биоактивных веществ, чем взрослое растение. Сам пажитник в народной медицине Азии применяют против диабета и разных воспалений, а добываемый из него диосгенин служит сырьем для производства гормональных лекарств.

Если дальнейшие проверки метода пройдут удачно, у сельхозпроизводителей появится переключатель спектра, превращающий грядку в фабрику нужных веществ.

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На страницах Президента Ильхама Алиева в соцсетях размещена публикация по случаю Дня Государственного флага - ВИДЕО 9 ноября 00:25 (UTC+04), Официальная хроника 10 735
Хроника Победы (09.11.2020): Президент Ильхам Алиев дал интервью телеканалу BBC News - ФОТО - ВИДЕО 9 ноября 00:15 (UTC+04), Официальная хроника 948
Хроника Победы (09.11.2020): последний день войны - ФОТО - ВИДЕО 9 ноября 00:05 (UTC+04), Политика 2 185
В Азербайджане отмечают День Государственного флага 9 ноября 00:01 (UTC+04), Политика 2 069
В Шуше День Победы отметили фейерверком - ФОТО 8 ноября 23:48 (UTC+04), Общество 932
В CineMastercard установлена мемориальная доска в память о шехиде Сахавате Гасанове - ФОТО 8 ноября 23:35 (UTC+04), Общество 978
Азербайджанские гимнасты завоевали три медали на чемпионате мира - ФОТО 8 ноября 23:08 (UTC+04), Спорт 1 004
У США осталось 2 дня - Арагчи 8 ноября 22:50 (UTC+04), В мире 2 459
В Ханкенди состоялся праздничный концерт по случаю Дня Победы - ФОТО 8 ноября 22:38 (UTC+04), Общество 969
«Детский мат» от Президента Ильхама Алиева - Азербайджан и Турция едины 8 ноября 22:25 (UTC+04), Политика 7 831
От Шуши до Ханкенди: историческая Победа и стратегический курс Президента Ильхама Алиева - ТЕМА ДНЯ от Акпера Гасанова 8 ноября 22:15 (UTC+04), Политика 8 133
Символы Анкары и Стамбула окрасились в цвета азербайджанского флага - ФОТО 8 ноября 21:36 (UTC+04), Политика 2 223
Зрелищный фейерверк на концерте в Баку в честь Дня Победы - ФОТО 8 ноября 21:16 (UTC+04), Общество 4 944
Завершился официальный визит Эрдогана в Азербайджан - ФОТО 8 ноября 20:58 (UTC+04), Официальная хроника 970
От имени Президента Ильхама Алиева дан официальный прием в честь Президента Турции - ФОТО - ВИДЕО 8 ноября 20:49 (UTC+04), Официальная хроника 6 427
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