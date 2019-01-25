Парламент Греции ратифицировал договор о переименовании Македонии

Парламент Греции одобрил соглашение Афин со Скопье о переименовании бывшей югославской Республики Македония в Республику Северная Македония. Об этом свидетельствуют итоги голосования, состоявшегося в пятницу в главном законодательном органе страны по завершении трехдневных дебатов, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

За одобрение соглашения проголосовали 153 депутата 300-местного парламента, 146 выступили против, один воздержался. Согласно регламенту, для ратификации соглашения достаточно было простого большинства голосов присутствующих в зале депутатов, однако премьер-министр Алексис Ципрас поставил цель ратифицировать документ минимумом в 151 голос в однопалатном главном законодательном органе.

Так называемое Преспанское соглашение о новом официальном наименовании бывшей югославской республики было подписано 17 июня 2018 года главами МИД Македонии и Греции на берегу озера Преспа, по которому проходит граница между двумя странами. Оно, в частности, предусматривает переименование Республики Македония в Республику Северная Македония. Ратификация соглашения парламентами двух стран открывает Скопье путь в НАТО и ЕС.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook