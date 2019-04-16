Китай испытал первый в мире беспилотный катер-амфибию, созданный с использованием технологии малозаметности, который предназначен для обеспечения высадок морского десанта на побережье противника. Об этом, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, сообщила газета Global Times.

Беспилотный малозаметный катер-амфибия, получивший название Marine Lizard ("Морская ящерица"), был построен в Ухани (центральная провинция Хубэй) на предприятии Wuchang Shipbuilding Industry Group, которая входит в Китайскую кораблестроительную корпорацию. Он представляет собой 12-метровый тримаран, оснащенный дизельным двигателем. Катер-амфибия способен развивать скорость в 50 узлов по воде (92,6 км/ч) и 20 км/ч при движении по суше с помощью выдвигаемых из днища четырех гусеничных траков. Максимальная дальность действия морского беспилотника - 1200 км. Вооружение - два пулемета и пусковая система противокорабельных и зенитных ракет.

Marine Lizard может использоваться совместно с другими беспилотными системами и входить в триаду с воздушными дронами, морскими и сухопутными боевыми роботизированными машинами. Катер-амфибия может управляться со спутников, совершать автономное плавание, самостоятельно планировать маршрут и избегать препятствий при движении по суше с помощью размещенной на нем навигационной спутниковой системы BeiDou.

Китайские военные считают возможным использование беспилотного катера-амфибии в наступательных операциях после артиллерийских и авиационных ударов по обороняющемуся противнику для подавления сохранившихся узлов сопротивления.

Marine Lizard, как сообщается, может поступить на вооружение частей береговой обороны, скрытно размещаться на дальних островах и находиться там до восьми месяцев в ожидании команды вступить в бой. Не исключается возможность поставок китайского беспилотного катера-амфибии за рубеж.