Молния ударила в афинский Акрополь, пострадали четыре человека, сообщает сайт newsit.gr.

"Невероятное происшествие" произошло около 4 часов дня: молния повредила молниеотвод и ударила рядом с будкой охранников возле Эрехтиона, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Ранения получили двое смотрителей и двое туристов. На место ЧП были вызваны бригады скорой помощи, пострадавшие госпитализированы для оказания первой помощи.

В последние несколько часов в Аттике идут грозы, местами выпал град. Генеральный секретариат гражданской защиты призвал граждан избегать ненужных поездок в непогоду.