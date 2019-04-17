В Афинах четыре человека пострадали в результате удара молнии в Акрополь
17 апреля 2019 19:45 151
Молния ударила в афинский Акрополь, пострадали четыре человека, сообщает сайт newsit.gr.
"Невероятное происшествие" произошло около 4 часов дня: молния повредила молниеотвод и ударила рядом с будкой охранников возле Эрехтиона, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Ранения получили двое смотрителей и двое туристов. На место ЧП были вызваны бригады скорой помощи, пострадавшие госпитализированы для оказания первой помощи.
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