https://news.day.az/world/1129325.html В Таиланде объявили эпидемию лихорадки денге
В Таиланде объявили эпидемию лихорадки денге
Эпидемия лихорадки денге объявлена в Таиланде, туристам рекомендуется соблюдать меры предосторожности - носить закрывающую тело одежду и применять отпугивающие насекомых средства, сообщается на сайте Роспотребнадзора, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
По данным ведомства, с начала текущего года заболели около 30 тысяч человек, а более 40 человек погибли. Сообщается, что наиболее неблагоприятная ситуация наблюдается в центральных и северо-восточных районах страны.
Лихорадка денге - опасное заболевание трансмиссивной вирусной этиологии, распространенное в регионах с субтропическим и тропическим климатом. Основными переносчиками лихорадки денге являются комары Aedes aegypti. В отсутствие переносчика больной человек не представляет эпидемиологической опасности.
Симптомами заболевания являются высокая температура, тошнота, сыпь, головные и поясничные боли. Геморрагический вариант лихорадки сопровождается сильными внутренними кровотечениями, вызванными коллапсом кровеносных сосудов.
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