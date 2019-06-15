Эпидемия лихорадки денге объявлена в Таиланде, туристам рекомендуется соблюдать меры предосторожности - носить закрывающую тело одежду и применять отпугивающие насекомых средства, сообщается на сайте Роспотребнадзора, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"По информации департамента по контролю за заболеваниями министерства здравоохранения Королевства Таиланд, в стране объявлена эпидемия лихорадки денге, число случаев которой более чем два раза превысило показатели за последние 5 лет", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, с начала текущего года заболели около 30 тысяч человек, а более 40 человек погибли. Сообщается, что наиболее неблагоприятная ситуация наблюдается в центральных и северо-восточных районах страны.