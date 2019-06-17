Ричард Эванс из Уорика (Англия) сидел дома и спокойно смотрел телевизор, когда случайно выглянул в окно, передает Day.Az со ссылкой на 120.su.

Увиденное за стеклом заставило домовладельца растерять всякое спокойствие, ведь по небу перемещался объект, который выглядел весьма загадочно. Правда, Ричарду понадобилось время, чтобы схватить телефон и запечатлеть тёмный НЛО. Когда же мужчина понял, что лучше всего было бы производить съёмку с улицы, и выскочил во двор, корабль пришельцев (если это был он) бесследно исчез.

Мужчина немного расстроен тем, что видеозапись не показала НЛО во всей красе, но любители всего таинственного утешают автора ролика - он действительно успел запечатлеть самое главное, так что зрителям теперь остаётся гадать, что же это за диковина пролетела над домом очевидца.

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