Московский городской суд вынес приговор в отношении украинского бизнесмена армянского происхождения, директора корпорации "Индустриальный союз Донбасса" (ИСД) Олега Мкртчяна, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Суд признал Мкртчяна виновным по ч. 4 ст. 159 (мошенничество в особо крупном размере) и приговорил его к 9 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима и штрафу в размере 900 тысяч рублей", - сообщает ТАСС.

Отмечается, что суд проходил в закрытом режиме, а Олег Мкртчян свою вину не признал. Суд также вынес постановления об аресте имущества бизнесмена на сумму 8 миллиардов долларов.

Олег Мкртчян был задержан в Москве в феврале 2018 года. Согласно обвинению, он в 2009-2013 годах получил кредит от Внешэкономбанка на развитие корпорации ИСД, однако перевел часть средств несколькими траншами на оффшорные счета для личных проектов.

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