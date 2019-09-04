В Берлине считают, что заключить соглашение с Лондоном в связи с Brexit еще возможно. Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил на брифинге официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.

"Как заявляла канцлер (ФРГ Ангела Меркель), если будет проявлена воля с обеих сторон, то работа возможна. Это возможно и сегодня, 4 сентября. Но ясно, что речь идет о том, что Великобритания должна сделать в Брюсселе конкретные и реалистические предложения и говорить об этом с Еврокомиссией", - сказал Зайберт.

"Мы следим за событиями в парламенте в Лондоне и за теми выводами, которое сделает из этого британское правительство", - добавил он.

На данный момент ситуация вокруг Brexit зашла в тупик: парламент страны выступает против соглашения с ЕС в его нынешнем виде, но и настроен категорически против Brexit без соглашения. Евросоюз отказывается возобновлять переговоры и пересматривать соглашение. Премьер Борис Джонсон настаивает, что Британия покинет ЕС в срок - 31 октября - с соглашением или без. Он заявил в среду, что если ситуация вокруг Brexit приведет к внеочередным выборам, то датой их проведения будет 15 октября.

Накануне вечером палата общин, вопреки призывам Джонсона, высказалась за изменение повестки в среду с тем, чтобы открыть путь законопроекту, обязывающему премьера просить переноса срока Brexit с 31 октября на более поздний срок в случае отсутствия соглашения с ЕС. Джонсон 2 сентября призвал не голосовать за "бессмысленное" промедление, заявив, что это подорвет позиции Британии на переговорах с ЕС. В ответ на действия парламентариев Джонсон заявил, что единственным выходом из тупика в том случае, если законопроект будет поддержан, станет проведение внеочередных всеобщих выборов, предложение о чем он готов внести уже в среду. Ранее наиболее вероятной датой выборов называлось 14 октября.

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