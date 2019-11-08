https://news.day.az/world/1173729.html Крупномасштабные антитеррористические операции в Турции, задействованы более 2,5 тыс. полицейских
Крупномасштабные антитеррористические операции в Турции, задействованы более 2,5 тыс. полицейских
В Турции проводятся антитеррористические операции с участием 2 625 полицейских. Об этом сообщает в пятницу Trend со ссылкой на турецкие СМИ, передает Day.Az.
Операции проводятся в провинциях Диярбакир, Бингел, а также в провинции Муш на юго-востоке страны.
По данным СМИ, в рамках операций на настоящее время задержаны 25 человек, которые подозреваются в связях с террористической Рабочей партией Курдистана (РПК).
Напомним, что конфликт Турции с РПК, требующей создания независимого курдского государства, продолжается более 35 лет, и унес свыше 40 тысяч жизней. РПК признана террористической организацией ООН и Евросоюзом.
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