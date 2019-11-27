Грузия будет председателем комитета министров Совета Европы с 27 ноября 2019 года по 15 мая 2020 года. Об этом сообщает Trend со ссылкой на министерство иностранных дел Грузии, передает Day.Az.

Председательство будет передано Грузии от Франции 27 ноября, на церемонии в Страсбурге.

Амели де Монтшалин, государственный министр по европейским делам Франции, передаст символический ключ председательства министру иностранных дел Грузии Давиду Залкалиани. Затем министр иностранных дел Грузии представит приоритеты председательства Грузии в Комитете министров.

По данным министерства, у Грузии будет четыре основных приоритета: права человека и защита окружающей среды, гражданское участие в процессе принятия решений, юрисдикция, ориентированная на детей и укрепление демократии.

Государственный флаг Грузии будет поднят на площади Республики в Страсбурге, будет исполнен гимн Грузии.

В период председательства Грузия организует около 20 мероприятий в Совете Европы.